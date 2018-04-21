В 1 сезоне сериала «Незнакомка в зеркале» в центре сюжета – история о знаменитой поп-исполнительнице Юлии Павловой. С момента, когда ее популярность достигла небывалых масштабов в стране, прошло совсем немного времени. За новые песни Юли сражались самые модные радиостанции, а клипы мечтали заполучить музыкальные телеканалы. Но все это осталось в прошлом. Чтобы вернуть успех своей подопечной, продюсеры придумали пиар-ход. Юля должна выйти замуж за молодого талантливого музыканта Романа. Но до свадьбы артистка, чья молодость стремительно угасает, должна посетить лучшую клинику пластической хирургии.