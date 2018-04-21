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Незнакомка в зеркале 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Незнакомка в зеркале
Киноафиша Сериалы Незнакомка в зеркале Сезоны Сезон 1

Незнакомка в зеркале 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 апреля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Незнакомка в зеркале»

В 1 сезоне сериала «Незнакомка в зеркале» в центре сюжета – история о знаменитой поп-исполнительнице Юлии Павловой. С момента, когда ее популярность достигла небывалых масштабов в стране, прошло совсем немного времени. За новые песни Юли сражались самые модные радиостанции, а клипы мечтали заполучить музыкальные телеканалы. Но все это осталось в прошлом. Чтобы вернуть успех своей подопечной, продюсеры придумали пиар-ход. Юля должна выйти замуж за молодого талантливого музыканта Романа. Но до свадьбы артистка, чья молодость стремительно угасает, должна посетить лучшую клинику пластической хирургии.

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Список серий 1-го сезона сериала «Незнакомка в зеркале» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 апреля 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 апреля 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 апреля 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 апреля 2018
График выхода всех сериалов
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