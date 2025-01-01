Netflix пересняли хит Юрия Быкова и все переврали: «Зачем они это сделали, я не понимаю»

Поставил все на «Франкенштейна»: от каких фильмов пришлось отказаться Оскару Айзеку ради съемок у дель Торо

«Thank you very much! Вот уроды»: 5 фраз Татарина из фильма «Брат», которые цитируют так же часто, как Данилу Багрова

Бокова заменит рублевский мент: главную роль в «Фишер 3» сыграет вовсе не Иван Янковский

Заяц младше Чебурашки, а Трубадур полюбил школьницу? Угадайте возраст героев любимых мультов (тест по «Союзмультфильму»)

3 худших клона «Игры престолов»: скопировать хит НВО пытались десятки раз, но эти сериалы справились позорнее всех

«Нет экшн-сцен – а смотрится на одном дыхании»: лучший сезон «Тайн следствия» вышел 21 год назад, и круче него уже не снимут

Страшно и без Пеннивайза: эта сцена из «Добро пожаловать в Дерри» насмерть перепугала самого Кинга (но в книге ее не было и близко)

«Наше поле боя»: одна сцена из «Дома дракона» до сих пор пугает зрителей сильнее, чем все Белые ходоки «Игры престолов» вместе взятые

Зачем вы возвращаетесь в Хогвартс? Смотреть «Гарри Поттера» в 2025 году откровенно тяжко – вот 5 причин, с которыми не поспоришь