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Киноафиша Сериалы Незнакомка в зеркале
Незнакомка в зеркале (2018 - 2018) Незнакомка в зеркале 12+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Российский мелодраматический сериал «Незнакомка в зеркале» – это история о поп-певице Юлии Павловой, которая собирается замуж за молодого артиста. Отчасти эта свадьба является трюком, чтобы привлечь внимание аудитории, стремительно теряющей интерес к некогда популярной певице. Перед торжеством Юля решилась «лечь под нож» в центре пластической хирургии. Однако она чуть не погибла на операционном столе. Врач не может закончить процедуру вовремя – Павловой требуется время на восстановление. Тогда продюсеры решают найти ей замену.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Татьяна Васильева
Татьяна Васильева
Валерий Сторожик
Марина Кондратьева
Марина Кондратьева
Анна Попова
Анна Попова
Дмитрий Исаев
Дмитрий Исаев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Незнакомка в зеркале - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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