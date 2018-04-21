Российский мелодраматический сериал «Незнакомка в зеркале» – это история о поп-певице Юлии Павловой, которая собирается замуж за молодого артиста. Отчасти эта свадьба является трюком, чтобы привлечь внимание аудитории, стремительно теряющей интерес к некогда популярной певице. Перед торжеством Юля решилась «лечь под нож» в центре пластической хирургии. Однако она чуть не погибла на операционном столе. Врач не может закончить процедуру вовремя – Павловой требуется время на восстановление. Тогда продюсеры решают найти ей замену.