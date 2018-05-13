В 1 сезоне сериала «Галина» много лет назад жених отказался от Гали прямо накануне церемонии бракосочетания. Он отправился в Москву, оставив поруганную невесту в деревне терпеть насмешки со стороны местных жителей. Правда, мужчина даже не догадывался, что Галя ждет ребенка. Но девушка не позволила себе впасть в уныние. Она устроилась работать в больницу и сама вырастила мальчика, который у нее родился. С тех пор прошло двадцать лет. Внезапно на пороге Галиного дома появился ее несостоявшийся супруг. Анатолий выглядел как бродяга – грязный мужчина в обносках, от которого сильно разит перегаром. Но его слова шокировали Галю...