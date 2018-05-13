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Галина 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Галина
Киноафиша Сериалы Галина Сезоны Сезон 1

Галина 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 мая 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Галина»

В 1 сезоне сериала «Галина» много лет назад жених отказался от Гали прямо накануне церемонии бракосочетания. Он отправился в Москву, оставив поруганную невесту в деревне терпеть насмешки со стороны местных жителей. Правда, мужчина даже не догадывался, что Галя ждет ребенка. Но девушка не позволила себе впасть в уныние. Она устроилась работать в больницу и сама вырастила мальчика, который у нее родился. С тех пор прошло двадцать лет. Внезапно на пороге Галиного дома появился ее несостоявшийся супруг. Анатолий выглядел как бродяга – грязный мужчина в обносках, от которого сильно разит перегаром. Но его слова шокировали Галю...

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Список серий 1-го сезона сериала «Галина» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 мая 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 мая 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
13 мая 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 мая 2018
График выхода всех сериалов
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