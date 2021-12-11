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Чувство правды 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Чувство правды
Киноафиша Сериалы Чувство правды Сезоны Сезон 1

Чувство правды 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Чувство правды»

В 1 сезоне сериала «Чувство правды» бывшей следовательнице, а ныне домохозяйке со стажем Наталье Ласточкиной приходится вернуться к работе. Женщина давно не стремится к расследованиям и погоням, но ее муж никак не может найти достойный заработок, и семья нуждается в деньгах. В первый же день на службе Наташа сталкивается с жестоким убийством. От одного вида окровавленного трупа женщине становится нехорошо, а коллеги без стеснения подшучивают над домохозяйкой. Все они уверены, что вскоре Ласточкина вернется назад к воспитанию детей и выпечке пирожков. А больше всех на это надеется сама Наташа.

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Список серий 1-го сезона сериала «Чувство правды» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 декабря 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 декабря 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 декабря 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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