В 1 сезоне сериала «Чувство правды» бывшей следовательнице, а ныне домохозяйке со стажем Наталье Ласточкиной приходится вернуться к работе. Женщина давно не стремится к расследованиям и погоням, но ее муж никак не может найти достойный заработок, и семья нуждается в деньгах. В первый же день на службе Наташа сталкивается с жестоким убийством. От одного вида окровавленного трупа женщине становится нехорошо, а коллеги без стеснения подшучивают над домохозяйкой. Все они уверены, что вскоре Ласточкина вернется назад к воспитанию детей и выпечке пирожков. А больше всех на это надеется сама Наташа.