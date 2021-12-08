«Добро пожаловать на Землю» — многосерийное документальное шоу, созданное американской студией National Geographic. Премьера сериала должна пройти на новой онлайн-платформе Disney+. Сообщается, что постановщиком «Добро пожаловать на Землю» выступил Даррен Аронофски. Всего было снято шесть эпизодов. В качестве ведущего сериала был приглашен любимый многими голливудский актер Уилл Смит. По сюжету он отправляется в незабываемое путешествие, исследует самые разные уголки планеты и открывает множество древнейших тайн. По ходу своего пути Смит встречается с экспертами в различных областях, в том числе биологии, вулканологии, океанологии.