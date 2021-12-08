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Постер к сериалу Добро пожаловать на Землю
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Киноафиша Сериалы Добро пожаловать на Землю
Добро пожаловать на Землю (2021 - …) Welcome to Earth
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Стрим-сервис Disney+
Продолжительность 4 часа 24 минуты
О чем сериал

«Добро пожаловать на Землю» — многосерийное документальное шоу, созданное американской студией National Geographic. Премьера сериала должна пройти на новой онлайн-платформе Disney+. Сообщается, что постановщиком «Добро пожаловать на Землю» выступил Даррен Аронофски. Всего было снято шесть эпизодов. В качестве ведущего сериала был приглашен любимый многими голливудский актер Уилл Смит. По сюжету он отправляется в незабываемое путешествие, исследует самые разные уголки планеты и открывает множество древнейших тайн. По ходу своего пути Смит встречается с экспертами в различных областях, в том числе биологии, вулканологии, океанологии.

Добро пожаловать на Землю - трейлер первого сезона
Добро пожаловать на Землю
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Уилл Смит
Уилл Смит
Махмуд Фарг
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Добро пожаловать на Землю - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Новости о сериале
Проблемы Уилла Смита продолжаются: отменены еще два проекта с участием актера
Проблемы Уилла Смита продолжаются: отменены еще два проекта с участием актера
Уилл Смит совершит путешествие от Южного полюса до Северного в новом сериале от National Geographic
Уилл Смит совершит путешествие от Южного полюса до Северного в новом сериале от National Geographic
Кадры из сериала
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