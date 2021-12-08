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Добро пожаловать на Землю 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Добро пожаловать на Землю
Киноафиша Сериалы Добро пожаловать на Землю Сезоны Сезон 1

Welcome to Earth
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Добро пожаловать на Землю»

В 1 сезоне сериала «Добро пожаловать на Землю» авторы отправляют зрителей в незабываемое путешествие по дикой планете. В качестве постоянного ведущего сериала выступает любимый многими актер Уилл Смит. По сюжету документального шоу именно он исследует различные, самые опасные и самые загадочные уголки нашей планеты. В работе Смиту помогают специалисты различных научных областей, в том числе альпинист Эрик Вайхенмайер и инженер Альберт Лин. Ожидается, что всего в сериале будет шесть эпизодов, каждый из которых посвящен какому-то отдельному природному явлению.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий сериала Добро пожаловать на Землю График выхода всех сериалов
Сезон 1
Тихий рев The Silent Roar
Сезон 1 Серия 1
8 декабря 2021
Сошествие во тьму Descent into Darkness
Сезон 1 Серия 2
8 декабря 2021
Разум роя Mind of the Swarm
Сезон 1 Серия 3
8 декабря 2021
Сила аромата Power of Scent
Сезон 1 Серия 4
8 декабря 2021
Скорость жизни Speed of Life
Сезон 1 Серия 5
8 декабря 2021
Вне страха Beyond Fear
Сезон 1 Серия 6
8 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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