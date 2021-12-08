В 1 сезоне сериала «Добро пожаловать на Землю» авторы отправляют зрителей в незабываемое путешествие по дикой планете. В качестве постоянного ведущего сериала выступает любимый многими актер Уилл Смит. По сюжету документального шоу именно он исследует различные, самые опасные и самые загадочные уголки нашей планеты. В работе Смиту помогают специалисты различных научных областей, в том числе альпинист Эрик Вайхенмайер и инженер Альберт Лин. Ожидается, что всего в сериале будет шесть эпизодов, каждый из которых посвящен какому-то отдельному природному явлению.