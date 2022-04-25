Меню
Добро пожаловать на Землю
Новости
Проблемы Уилла Смита продолжаются: отменены еще два проекта с участием актера
Похоже, пощечина на «Оскаре» может стоить Смиту карьеры.
Написать
25 апреля 2022 14:25
Уилл Смит совершит путешествие от Южного полюса до Северного в новом сериале от National Geographic
Актер преодолеет более 40 тысяч километров в рамках нового шоу.
Написать
8 февраля 2022 14:22
