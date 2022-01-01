Сериал «Дело Кристи» – это экранизация реальной истории из жизни непревзойденного мастера детектива – писательницы Агаты Кристи. В 1926 году звезда британской литературы загадочным образом исчезает для всего мира, а возвращается только через 11 суток. Выясняется, что накануне супруг Агаты Арчибальд признался ей в измене. Наутро машину писательницы обнаружили на краю пропасти. Полицейские и поклонники обвиняли мужчину в убийстве. Однако вскоре пропавшая обнаружилась живой в отеле… под именем любовницы мужа.