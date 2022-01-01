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Киноафиша Сериалы Дело Кристи
Дело Кристи ( - …) The Christie Affair
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
О чем сериал

Сериал «Дело Кристи» – это экранизация реальной истории из жизни непревзойденного мастера детектива – писательницы Агаты Кристи. В 1926 году звезда британской литературы загадочным образом исчезает для всего мира, а возвращается только через 11 суток. Выясняется, что накануне супруг Агаты Арчибальд признался ей в измене. Наутро машину писательницы обнаружили на краю пропасти. Полицейские и поклонники обвиняли мужчину в убийстве. Однако вскоре пропавшая обнаружилась живой в отеле… под именем любовницы мужа.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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