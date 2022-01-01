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Киноафиша Сериалы Охотники за головами
Охотники за головами ( - …) Headhunters
Страна Швеция
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал C More
О чем сериал

Сериал «Охотники за головами» – это экранизация знаменитого романа современного норвежского писателя Ю Несбё. Действие разворачивается в самом начале XXI века. Главный герой сериала Роджер Браун специализируется на подборе персонала для крупных компаний. Но его заработка не хватает на все потребности молодой красавицы-жены, и мужчине приходится искать нелегальные источники дохода. Он решает похитить подлинное полотно Рубенса у одного из своих клиентов, но сам не замечает, как из охотника становится жертвой.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мартин Вальстрём
Мартин Вальстрём
Аксель Боюм
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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