Сериал «Охотники за головами» – это экранизация знаменитого романа современного норвежского писателя Ю Несбё. Действие разворачивается в самом начале XXI века. Главный герой сериала Роджер Браун специализируется на подборе персонала для крупных компаний. Но его заработка не хватает на все потребности молодой красавицы-жены, и мужчине приходится искать нелегальные источники дохода. Он решает похитить подлинное полотно Рубенса у одного из своих клиентов, но сам не замечает, как из охотника становится жертвой.