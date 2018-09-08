В 1 сезоне сериала «Выше только любовь» в центре событий оказалась девушка по имени Марта. Она всю жизнь занималась спортом. Отец с матерью были настроены решительно против того, чтобы их дочь шла работать в цирк. Но для Марты это всегда было заветной мечтой. Однако чтобы не расстраивать родителей, она стала гимнасткой. Все шло хорошо, пока у девушки не случился конфликт с непрофессиональным тренером. Марте пришлось уйти из спорта. В это время в цирке забеременела гимнастка, и Марта решила попробовать занять ее место в воздушном трио. Между гимнастами Максимом и Владиславом развернулась битва за сердце Марты.