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Выше только любовь 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Выше только любовь
Киноафиша Сериалы Выше только любовь Сезоны Сезон 1

Выше только любовь 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Выше только любовь»

В 1 сезоне сериала «Выше только любовь» в центре событий оказалась девушка по имени Марта. Она всю жизнь занималась спортом. Отец с матерью были настроены решительно против того, чтобы их дочь шла работать в цирк. Но для Марты это всегда было заветной мечтой. Однако чтобы не расстраивать родителей, она стала гимнасткой. Все шло хорошо, пока у девушки не случился конфликт с непрофессиональным тренером. Марте пришлось уйти из спорта. В это время в цирке забеременела гимнастка, и Марта решила попробовать занять ее место в воздушном трио. Между гимнастами Максимом и Владиславом развернулась битва за сердце Марты. 

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Список серий 1-го сезона сериала «Выше только любовь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 сентября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 сентября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
8 сентября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
8 сентября 2018
График выхода всех сериалов
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