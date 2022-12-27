Во 2 сезоне сериала «Сисси: Императрица Австрии» судьба юной герцогини Елизаветы Баварской переворачивается с ног на голову после незапланированной и внезапной свадьбы с представителем австрийского августейшего семейства. Франц, который изначально должен был жениться на ее старшей сестре Елене, души не чает в молодой супруге. Однако судьба не благосклонна к их семье. После смерти маленькой дочери пара возвращается в Австрию за поддержкой родственников. Затеянная Францем война в Ломбардии едва не оборачивается катастрофой для всей страны, а на самого правителя совершается дерзкое покушение.