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Сисси: Императрица Австрии 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Сисси: Императрица Австрии
Киноафиша Сериалы Сисси: Императрица Австрии Сезоны Сезон 2

Sisi 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 27 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Сисси: Императрица Австрии»

Во 2 сезоне сериала «Сисси: Императрица Австрии» судьба юной герцогини Елизаветы Баварской переворачивается с ног на голову после незапланированной и внезапной свадьбы с представителем австрийского августейшего семейства. Франц, который изначально должен был жениться на ее старшей сестре Елене, души не чает в молодой супруге. Однако судьба не благосклонна к их семье. После смерти маленькой дочери пара возвращается в Австрию за поддержкой родственников. Затеянная Францем война в Ломбардии едва не оборачивается катастрофой для всей страны, а на самого правителя совершается дерзкое покушение.

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Список серий сериала Сисси: Императрица Австрии График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
27 декабря 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
27 декабря 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
27 декабря 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
28 декабря 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
28 декабря 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
28 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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