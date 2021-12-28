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Сисси: Императрица Австрии 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сисси: Императрица Австрии
Киноафиша Сериалы Сисси: Императрица Австрии Сезоны Сезон 1

Sisi 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сисси: Императрица Австрии»

В 1 сезоне сериала «Сиси: Императрица Австрии» действия разворачиваются в 1853 году. Правитель Австро-Венгрии Франц Иосиф готовится к свадьбе. Он должен взять в жены баварскую наследницу Елену фон Виттельсбах. Но, приехав в дом своей невесты, император без ума влюбляется в ее родную сестру. Элизабет юна, решительна, умна и без труда покоряет сердце молодого монарха. Франц Иосиф идет против воли семьи и женится именно на ней. Так «Сиси» оказывается при дворе. Однако роль номинальной фигуры ее не устраивает. Принцесса собирается стать настоящей императрицей и возглавить государство.

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Список серий сериала Сисси: Императрица Австрии График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
28 декабря 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
28 декабря 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
29 декабря 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 декабря 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
30 декабря 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
30 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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