В 1 сезоне сериала «Сиси: Императрица Австрии» действия разворачиваются в 1853 году. Правитель Австро-Венгрии Франц Иосиф готовится к свадьбе. Он должен взять в жены баварскую наследницу Елену фон Виттельсбах. Но, приехав в дом своей невесты, император без ума влюбляется в ее родную сестру. Элизабет юна, решительна, умна и без труда покоряет сердце молодого монарха. Франц Иосиф идет против воли семьи и женится именно на ней. Так «Сиси» оказывается при дворе. Однако роль номинальной фигуры ее не устраивает. Принцесса собирается стать настоящей императрицей и возглавить государство.