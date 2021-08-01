Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Святой Майк 2018 - 2021, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Святой Майк
Киноафиша Сериалы Святой Майк Сезоны Сезон 3

Sankt Maik 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 1 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Святой Майк»

В 3 сезоне сериала «Святой Майк» главный герой оказывается за решеткой. Однако в тюрьме его навещает неожиданная гостья – давняя берлинская знакомая Катя. Она помогает Майку выйти на свободу, однако требует от него ответной услуги. Теперь ему придется заручиться поддержкой офицера Евы, чтобы вместе противостоять шантажистке. Параллельно Майку предстоит уладить отношения со своим отцом. А у Фрица появляется новая подружка по имени Зои, но Майк подозревает, что она что-то скрывает от своего возлюбленного. Он должен вывести на чистую воду всех подозрительных личностей… кроме себя самого.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Святой Майк График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Брат за брата Ein Bruder für einen Bruder
Сезон 3 Серия 1
1 августа 2021
И пусть будет свет Und es werde Licht
Сезон 3 Серия 2
1 августа 2021
Ужасно милая семья Eine schrecklich nette Familie
Сезон 3 Серия 3
1 августа 2021
007 начинается снова 007 startet wieder
Сезон 3 Серия 4
1 августа 2021
Единственный правильный мужчина в церкви Der einzig korrekte Mann in der Kirche
Сезон 3 Серия 5
1 августа 2021
Доктору доверяют женщины Der Arzt, dem die Frauen vertrauen
Сезон 3 Серия 6
1 августа 2021
Чудо - это не выход Ein Wunder ist auch keine Lösung
Сезон 3 Серия 7
1 августа 2021
Аминь, чувак! Amen, Alter!
Сезон 3 Серия 8
1 августа 2021
График выхода всех сериалов
У этого корейского хита Netflix рейтинг 8,2, но только единицы могут досмотреть его до конца
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше