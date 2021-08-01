В 3 сезоне сериала «Святой Майк» главный герой оказывается за решеткой. Однако в тюрьме его навещает неожиданная гостья – давняя берлинская знакомая Катя. Она помогает Майку выйти на свободу, однако требует от него ответной услуги. Теперь ему придется заручиться поддержкой офицера Евы, чтобы вместе противостоять шантажистке. Параллельно Майку предстоит уладить отношения со своим отцом. А у Фрица появляется новая подружка по имени Зои, но Майк подозревает, что она что-то скрывает от своего возлюбленного. Он должен вывести на чистую воду всех подозрительных личностей… кроме себя самого.