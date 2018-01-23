В 1 сезоне сериала «Святой Майк» беглый преступник Майк Шефер спасается от преследующих его полицейских. Путь мужчины лежит через городок Лейтерберг, где он для конспирации переодевается в рясу священника. Но судьба вмешивается в планы афериста: его случайно принимают за настоящего святого отца Зандмана, приезда которого в местном приходе как раз давно ждут. В итоге некрещеному уголовнику приходится возглавить городскую церковь и заняться проблемами прихожан. Он придумывает план, как озолотиться на этом рискованном предприятии. Но очаровательная офицер полиции по имени Ева проявляет к Майку повышенный интерес.