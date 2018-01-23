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Святой Майк 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Святой Майк
Киноафиша Сериалы Святой Майк Сезоны Сезон 1

Sankt Maik 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 января 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Святой Майк»

В 1 сезоне сериала «Святой Майк» беглый преступник Майк Шефер спасается от преследующих его полицейских. Путь мужчины лежит через городок Лейтерберг, где он для конспирации переодевается в рясу священника. Но судьба вмешивается в планы афериста: его случайно принимают за настоящего святого отца Зандмана, приезда которого в местном приходе как раз давно ждут. В итоге некрещеному уголовнику приходится возглавить городскую церковь и заняться проблемами прихожан. Он придумывает план, как озолотиться на этом рискованном предприятии. Но очаровательная офицер полиции по имени Ева проявляет к Майку повышенный интерес.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Святой Майк График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
С горячей сковородки прямо в церковь Vom Regen in die Kirche
Сезон 1 Серия 1
23 января 2018
Почти надёжный банк Eine fast sichere Bank
Сезон 1 Серия 2
23 января 2018
Теперь вам нужно поцеловать невесту Sie müssen die Braut jetzt küssen
Сезон 1 Серия 3
30 января 2018
Что хотят женщины Was Frauen wollen
Сезон 1 Серия 4
6 февраля 2018
До процессии значит после процессии Vor der Prozession ist nach der Prozession
Сезон 1 Серия 5
13 февраля 2018
Не всё то золото, что блестит Es ist nicht alles Gold, was glänzt
Сезон 1 Серия 6
20 февраля 2018
Два с половиной человека и ребёнок Zweieinhalb Männer und ein Baby
Сезон 1 Серия 7
27 февраля 2018
Святой Майк Schnittchen oder Flittchen
Сезон 1 Серия 8
6 марта 2018
И прости нам наши прегрешения Und vergib uns unsere Schuld
Сезон 1 Серия 9
13 марта 2018
Сумасшедшая корова 2.0 Rinderwahnsinn 2.0
Сезон 1 Серия 10
20 марта 2018
График выхода всех сериалов
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