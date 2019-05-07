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Святой Майк 2018, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Святой Майк
Киноафиша Сериалы Святой Майк Сезоны Сезон 2

Sankt Maik 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 мая 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Святой Майк»

Во 2 сезоне сериала «Святой Майк» обаятельный аферист приходит в себя в больнице Лейтерберга. Выясняется, что он напрочь забыл все, что происходило с ним с момента приезда в городок. Местные жители приносят ему цветы и подарки, как своему пастору Зандману, и лжесвященнику приходится заново вживаться в свою роль. В палате его навещает офицер полиции Ева, и Майк вновь влюбляется в нее с первого взгляда. Однако Еву он интересует вовсе не как мужчина, а как подозреваемый. Зато по уши влюбленная в него школьная учительница не теряет возможности проявить свои чувства. Из-за этого у мошенника возникают проблемы.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Святой Майк График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Икота в мозгу Schluckauf im Hirn
Сезон 2 Серия 1
7 мая 2019
Прозрение гарантировано Erleuchtung garantiert
Сезон 2 Серия 2
14 мая 2019
Лже-пастора никто не целует Falsche Pfarrer küsst man nicht
Сезон 2 Серия 3
28 мая 2019
Воссоединение Wiedervereinigung
Сезон 2 Серия 4
4 июня 2019
Жук под кисло-сладким соусом Holzbock süß - sauer
Сезон 2 Серия 5
18 июня 2019
Незаметное зачатие Unentdeckte Empfängnis
Сезон 2 Серия 6
25 июня 2019
Деву Марию, пожалуйста Virgin Mary für ein Halleluja
Сезон 2 Серия 7
2 июля 2019
С игрушками для взрослых в Панаму Mit 50 Dildos nach Panama
Сезон 2 Серия 8
9 июля 2019
Ваша тётя приехала Sie ist wieder da!
Сезон 2 Серия 9
16 июля 2019
Падре Мобиль, или последнего и собаки рвут Padre Mobile oder den letzten beißen die Hunde
Сезон 2 Серия 10
16 июля 2019
График выхода всех сериалов
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