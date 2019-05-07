Во 2 сезоне сериала «Святой Майк» обаятельный аферист приходит в себя в больнице Лейтерберга. Выясняется, что он напрочь забыл все, что происходило с ним с момента приезда в городок. Местные жители приносят ему цветы и подарки, как своему пастору Зандману, и лжесвященнику приходится заново вживаться в свою роль. В палате его навещает офицер полиции Ева, и Майк вновь влюбляется в нее с первого взгляда. Однако Еву он интересует вовсе не как мужчина, а как подозреваемый. Зато по уши влюбленная в него школьная учительница не теряет возможности проявить свои чувства. Из-за этого у мошенника возникают проблемы.