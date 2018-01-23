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Рейтинг IMDb: 6.9
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Рейтинги
мало голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Киноафиша
Сериалы
Святой Майк
Святой Майк (2018 - …)
Sankt Maik
16+
комедия
Год выпуска
2018
Страна
Германия
Всего сезонов
3 сезона
Эпизод длится
45 минут
Продолжительность
21 час 0 минут
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В ролях
Персонажи
В ролях
Персонажи
В ролях
Персонажи
Мари Бурхард
Даниэль Донской
Винсент Крюгер
Беттина Бурхард
С. Банжаф
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2018,
10 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
2019,
10 эпизодов
Сезон 3 / Season 3
2021,
8 эпизодов
Кадры из сериала
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