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Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
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Киноафиша Сериалы Версия
Версия (2018 - 2018) Версия 12+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 30 часов 40 минут
О чем сериал

Сериал «Версия» повествует о секретном столичном Подразделении N, которое расследует особо сложные криминальные дела – как в Москве, так и за ее пределами. В группу входят полицейские и следователи с неоднозначной репутацией, которых выгнали из других госорганов за непослушание и служебные преступления. Однако все они – настоящие борцы за справедливость, для которых истина важнее закона. Подразделение возглавляет бывший спасатель из МЧС Виктор Першин, а в его подчинении находятся первоклассные специалисты из всех областей.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Павел Крайнов
Павел Крайнов
Кирилл Болтаев
Кирилл Болтаев
Алексей Овсянников
Алексей Овсянников
Виктория Полторак
Виктория Полторак
Артур Псакин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Версия - Сезон 1 Сезон 1
2018, 40 эпизодов
 
Кадры из сериала
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