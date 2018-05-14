Сериал «Версия» повествует о секретном столичном Подразделении N, которое расследует особо сложные криминальные дела – как в Москве, так и за ее пределами. В группу входят полицейские и следователи с неоднозначной репутацией, которых выгнали из других госорганов за непослушание и служебные преступления. Однако все они – настоящие борцы за справедливость, для которых истина важнее закона. Подразделение возглавляет бывший спасатель из МЧС Виктор Першин, а в его подчинении находятся первоклассные специалисты из всех областей.