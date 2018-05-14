В 1 сезоне сериала «Версия» в столице создают особый секретный отряд – Подразделение N. Группа специалистов должна расследовать самые сложные, запутанные и бесперспективные криминальные дела, с которыми не справляется обычная полиция. Отряд объединяет истинных борцов за справедливость, которые не могут найти себе места в других государственных структурах из-за вспыльчивого характера, стремления докопаться до истины и неподчинения руководству. В числе избранных оказываются: майор-спасатель МЧС Виктор Першин, хирург и спецназовец Наталья Борха, бывший хулиган Антон Муравлянников и «мажор» из МГИМО Никита Соловей.