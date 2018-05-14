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Версия 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Версия
Киноафиша Сериалы Версия Сезоны Сезон 1

Vesria 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 мая 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 40
Продолжительность сезона 30 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Версия»

В 1 сезоне сериала «Версия» в столице создают особый секретный отряд – Подразделение N. Группа специалистов должна расследовать самые сложные, запутанные и бесперспективные криминальные дела, с которыми не справляется обычная полиция. Отряд объединяет истинных борцов за справедливость, которые не могут найти себе места в других государственных структурах из-за вспыльчивого характера, стремления докопаться до истины и неподчинения руководству. В числе избранных оказываются: майор-спасатель МЧС Виктор Першин, хирург и спецназовец Наталья Борха, бывший хулиган Антон Муравлянников и «мажор» из МГИМО Никита Соловей.

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Список серий 1-го сезона сериала «Версия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Завещание
Сезон 1 Серия 1
14 мая 2018
Дом под снос
Сезон 1 Серия 2
14 мая 2018
Художник
Сезон 1 Серия 3
15 мая 2018
Гость с севера
Сезон 1 Серия 4
15 мая 2018
Ночной преферанс
Сезон 1 Серия 5
16 мая 2018
Выкуп
Сезон 1 Серия 6
16 мая 2018
Убей её!
Сезон 1 Серия 7
17 мая 2018
Женская доля
Сезон 1 Серия 8
17 мая 2018
Смерть легенды
Сезон 1 Серия 9
21 мая 2018
Транзит
Сезон 1 Серия 10
21 мая 2018
Штанга
Сезон 1 Серия 11
22 мая 2018
Похороненный дважды
Сезон 1 Серия 12
22 мая 2018
А где же мальчик?
Сезон 1 Серия 13
23 мая 2018
Личная неприязнь
Сезон 1 Серия 14
23 мая 2018
Смерть на видео
Сезон 1 Серия 15
24 мая 2018
Гоп-такси
Сезон 1 Серия 16
24 мая 2018
Скрипка Страдивари
Сезон 1 Серия 17
28 мая 2018
Потерпевший
Сезон 1 Серия 18
28 мая 2018
Офисный планктон
Сезон 1 Серия 19
29 мая 2018
Защита свидетеля
Сезон 1 Серия 20
29 мая 2018
Месть
Сезон 1 Серия 21
30 мая 2018
Панацея
Сезон 1 Серия 22
30 мая 2018
Божий одуванчик
Сезон 1 Серия 23
31 мая 2018
Эмиграция
Сезон 1 Серия 24
31 мая 2018
Проверка на дороге
Сезон 1 Серия 25
4 июня 2018
Продано
Сезон 1 Серия 26
4 июня 2018
Бракованный диск
Сезон 1 Серия 27
5 июня 2018
Суд Линча
Сезон 1 Серия 28
5 июня 2018
Отец и дочь
Сезон 1 Серия 29
6 июня 2018
Хорошая девочка Лида
Сезон 1 Серия 30
6 июня 2018
Лжесвидетельство
Сезон 1 Серия 31
13 июня 2018
Чипсы
Сезон 1 Серия 32
13 июня 2018
Пощёчина
Сезон 1 Серия 33
14 июня 2018
Смерть на пороге
Сезон 1 Серия 34
14 июня 2018
Наказание без вины
Сезон 1 Серия 35
18 июня 2018
Подруги
Сезон 1 Серия 36
18 июня 2018
Дворник
Сезон 1 Серия 37
20 июня 2018
ЖКХ
Сезон 1 Серия 38
20 июня 2018
Чужой билет
Сезон 1 Серия 39
21 июня 2018
Ипподром
Сезон 1 Серия 40
21 июня 2018
График выхода всех сериалов
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