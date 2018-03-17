В 1 сезоне сериала «Арена для убийства» молодая девушка Полина после выпуска из детского дома работает в цирке. Она талантливая воздушная гимнастка с множеством поклонников. Однажды один из них умирает и оставляет ей крупное наследство. Коллеги по арене начинают вовсю ухаживать за внезапно разбогатевшей невестой. Среди ухажеров оказывается Герман – парень ее лучшей подруги Аглаи. Она ревнует и ссорится с Полиной, а та от обиды соглашается выйти за парня. Но наутро жениха находят убитым. В преступлении подозревают Аглаю, но Полина уверена, что ее подруга на такое не способна. Расследуя преступление, девушка узнает кое-что о своей семье