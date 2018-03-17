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Арена для убийства 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Арена для убийства
Киноафиша Сериалы Арена для убийства Сезоны Сезон 1

Арена для убийства 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 марта 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Арена для убийства»

В 1 сезоне сериала «Арена для убийства» молодая девушка Полина после выпуска из детского дома работает в цирке. Она талантливая воздушная гимнастка с множеством поклонников. Однажды один из них умирает и оставляет ей крупное наследство. Коллеги по арене начинают вовсю ухаживать за внезапно разбогатевшей невестой. Среди ухажеров оказывается Герман – парень ее лучшей подруги Аглаи. Она ревнует и ссорится с Полиной, а та от обиды соглашается выйти за парня. Но наутро жениха находят убитым. В преступлении подозревают Аглаю, но Полина уверена, что ее подруга на такое не способна. Расследуя преступление, девушка узнает кое-что о своей семье

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Список серий 1-го сезона сериала «Арена для убийства» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 марта 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 марта 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 марта 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 марта 2018
График выхода всех сериалов
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