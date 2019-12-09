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Киноафиша Сериалы Я всё тебе докажу
Я всё тебе докажу (2019 - 2019) Я все тобі доведу 16+
Год выпуска 2019
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал СТБ
Телеканал 5 канал
Продолжительность 13 часов 52 минуты
О чем сериал

«Я тебя найду» – это детективно-мелодраматический сериал о судьбоносной встрече двух старых подруг. Они сталкиваются в кондитерской после долгих лет разлуки. Лиля – успешная женщина, любимая жена и счастливая мать двоих детей. В лавку она пришла за тортом ко Дню рождения маленькой дочки. А вот жизнь Вики складывается совсем не так радужно. Разговорившись, женщины решают обязательно увидеться еще раз. Однако планам не суждено сбыться: в доме Лили случается пожар, после которого ее дочь загадочным образом пропадает.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
Александр Тютин
Александр Тютин
Матвей Зубалевич
Матвей Зубалевич
Кристина Исайкина
Кристина Исайкина
Эдуард Флёров
Эдуард Флёров
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Я всё тебе докажу - Сезон 1 Сезон 1
2019, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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