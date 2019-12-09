«Я тебя найду» – это детективно-мелодраматический сериал о судьбоносной встрече двух старых подруг. Они сталкиваются в кондитерской после долгих лет разлуки. Лиля – успешная женщина, любимая жена и счастливая мать двоих детей. В лавку она пришла за тортом ко Дню рождения маленькой дочки. А вот жизнь Вики складывается совсем не так радужно. Разговорившись, женщины решают обязательно увидеться еще раз. Однако планам не суждено сбыться: в доме Лили случается пожар, после которого ее дочь загадочным образом пропадает.