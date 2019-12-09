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Я всё тебе докажу 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Я всё тебе докажу
Киноафиша Сериалы Я всё тебе докажу Сезоны Сезон 1

Я все тобі доведу 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 декабря 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Я всё тебе докажу»

В 1 сезоне сериала «Я все тебе докажу» одаренная следовательница Елена Федоришина узнает об измене супруга – высокопоставленного полицейского Альберта. Она забирает семнадцатилетнюю дочь Вику и уезжает в свой родной город. Женщина селится в квартире своей сестры и переводится работать в местное отделение правоохранительных органов. Ей помогает обустроиться на новом месте ее бывший однокурсник и возлюбленный подполковник Кагарлицкий. Но на пути их отношений встает множество препятствий. Да и работа оказывается непростой: первое же расследование Елены запутывается, как морской узел.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Я всё тебе докажу» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 декабря 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 декабря 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 декабря 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 декабря 2019
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
11 декабря 2019
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
11 декабря 2019
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
12 декабря 2019
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
12 декабря 2019
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
16 декабря 2019
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
16 декабря 2019
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
17 декабря 2019
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
17 декабря 2019
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
18 декабря 2019
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
18 декабря 2019
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
19 декабря 2019
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
19 декабря 2019
График выхода всех сериалов
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