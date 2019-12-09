В 1 сезоне сериала «Я все тебе докажу» одаренная следовательница Елена Федоришина узнает об измене супруга – высокопоставленного полицейского Альберта. Она забирает семнадцатилетнюю дочь Вику и уезжает в свой родной город. Женщина селится в квартире своей сестры и переводится работать в местное отделение правоохранительных органов. Ей помогает обустроиться на новом месте ее бывший однокурсник и возлюбленный подполковник Кагарлицкий. Но на пути их отношений встает множество препятствий. Да и работа оказывается непростой: первое же расследование Елены запутывается, как морской узел.