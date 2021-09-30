Американский документальный мини-сериал «Путь вниз: Бог, жадность и культ Гвен Шамблин» – это история об очередной религиозной секте, появившейся на просторах Соединенных Штатов. В центре событий – фанатично верующая женщина по имени Гвен Шамблин. Она родом из Мемфиса. В начале 90-х годов героиня сделала себе имя благодаря пропаганде инновационных методов снижения веса. Она сулила своим подопечным ошеломительные результаты, при том, что есть они смогут все, что захотят. Однако небольшими порциями.