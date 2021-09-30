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Постер к сериалу Путь вниз: Бог, жадность и культ Гвен Шамблин
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Киноафиша Сериалы Путь вниз: Бог, жадность и культ Гвен Шамблин
Путь вниз: Бог, жадность и культ Гвен Шамблин (2021 - …) The Way Down: God, Greed, and the Cult of Gwen Shamblin 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис HBO Max
Продолжительность 3 часа 45 минут
О чем сериал

Американский документальный мини-сериал «Путь вниз: Бог, жадность и культ Гвен Шамблин» – это история об очередной религиозной секте, появившейся на просторах Соединенных Штатов. В центре событий – фанатично верующая женщина по имени Гвен Шамблин. Она родом из Мемфиса. В начале 90-х годов героиня сделала себе имя благодаря пропаганде инновационных методов снижения веса. Она сулила своим подопечным ошеломительные результаты, при том, что есть они смогут все, что захотят. Однако небольшими порциями.

Путь вниз: Бог, жадность и культ Гвен Шамблин - трейлер первого сезона
Путь вниз: Бог, жадность и культ Гвен Шамблин
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Наташа Павлович
Глен Вингерд
Кэри Уингерд
Стефани Лехейн
Брендан Чарльз
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Путь вниз: Бог, жадность и культ Гвен Шамблин - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 5 эпизодов
 
Кадры из сериала
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