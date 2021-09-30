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Путь вниз: Бог, жадность и культ Гвен Шамблин 2021 - 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Путь вниз: Бог, жадность и культ Гвен Шамблин
Киноафиша Сериалы Путь вниз: Бог, жадность и культ Гвен Шамблин Сезоны Сезон 1

The Way Down: God, Greed, and the Cult of Gwen Shamblin 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 5
Продолжительность сезона 3 часа 45 минут
О чем 1-й сезон сериала «Путь вниз: Бог, жадность и культ Гвен Шамблин»

В 1 сезоне сериала «Путь вниз: Бог, жадность и культ Гвен Шамблин» Гвен Шамблин, родившаяся в Мемфисе, является настоящей религиозной фанатичкой. На рубеже 80-90-х годов она прославилась внедрением новой методики похудения. Люди, которые боролись с лишним весом с ее помощью, могли позволить себе принимать любую пищу. Они теряли килограммы за счет небольших порций. Кроме того, подопечным Гвен можно было есть только при условии, что они голодны. Шамблин до этого стала магистром в области пищевых продуктов и питания. В связи с этим героиня действительно имела представление о том, чем занималась.

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Список серий сериала Путь вниз: Бог, жадность и культ Гвен Шамблин График выхода всех сериалов
Сезон 1
Королевство The Kingdom
Сезон 1 Серия 1
30 сентября 2021
Семейное дело A Family Affair
Сезон 1 Серия 2
30 сентября 2021
Видно, но не слышно Seen But Not Heard
Сезон 1 Серия 3
30 сентября 2021
Revelations
Сезон 1 Серия 4
28 апреля 2022
The Way Forward
Сезон 1 Серия 5
28 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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