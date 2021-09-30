В 1 сезоне сериала «Путь вниз: Бог, жадность и культ Гвен Шамблин» Гвен Шамблин, родившаяся в Мемфисе, является настоящей религиозной фанатичкой. На рубеже 80-90-х годов она прославилась внедрением новой методики похудения. Люди, которые боролись с лишним весом с ее помощью, могли позволить себе принимать любую пищу. Они теряли килограммы за счет небольших порций. Кроме того, подопечным Гвен можно было есть только при условии, что они голодны. Шамблин до этого стала магистром в области пищевых продуктов и питания. В связи с этим героиня действительно имела представление о том, чем занималась.