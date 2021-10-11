В 1 сезоне 4 серии сериала «Расположение короля» Чи Ун оказался отличным соперником для Хви. Девушка всеми силами старается избавиться от своего нового учителя. И Хен берет Хви с собой. Они вдвоем убегают в город, наслаждаясь своей свободой.
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