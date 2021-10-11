В 1 сезоне 11 серии сериала «Расположение короля» Хен отправляется в новую лечебницу. Хви полон ярости. Он полон решимости придумать наказание для принца Чхангуна за все, что тот успел натворить. Все это имеет чудовищные последствия.
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