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Постер к сериалу Расположение короля
Киноафиша Сериалы Расположение короля Сезоны
Расположение короля (2021 - …), список сезонов The King's Affection 16+
Год выпуска 2021
Страна Корея
Эпизод длится 1 час 10 минут
Стрим-сервис Netflix
Список сезонов сериала «Расположение короля»
Расположение короля - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 20 эпизодов
 
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