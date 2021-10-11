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Киноафиша Сериалы Расположение короля Сезоны Сезон 1 Серия 3

Расположение короля 2021 3 серия 1 сезон

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Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 11 октября 2021
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 12 октября 2021
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 18 октября 2021
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 19 октября 2021
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 25 октября 2021
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 26 октября 2021
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 1 ноября 2021
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 2 ноября 2021
Серия 9
Сезон 1 / Серия 9 8 ноября 2021
Серия 10
Сезон 1 / Серия 10 9 ноября 2021
Серия 11
Сезон 1 / Серия 11 15 ноября 2021
Серия 12
Сезон 1 / Серия 12 16 ноября 2021
Серия 13
Сезон 1 / Серия 13 22 ноября 2021
Серия 14
Сезон 1 / Серия 14 23 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 15 29 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 16 30 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 17 6 декабря 2021
Сезон 1 / Серия 18 7 декабря 2021
Сезон 1 / Серия 19 13 декабря 2021
Сезон 1 / Серия 20 14 декабря 2021
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Расположение короля» Хви пощадит Чи Уна, считая, что им больше никогда не дано встретиться. Впоследствии она с удивлением замечает, что ее новый знакомый оказался во владениях. Он украдкой движется по дворцу.

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