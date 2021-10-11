В 1 сезоне 3 серии сериала «Расположение короля» Хви пощадит Чи Уна, считая, что им больше никогда не дано встретиться. Впоследствии она с удивлением замечает, что ее новый знакомый оказался во владениях. Он украдкой движется по дворцу.
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