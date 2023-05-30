Меню
Джо Пикетт
Новости
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
15 самых ожидаемых сериалов лета: продолжение «Благих знамений», новый проект Marvel и много Тома Холланда
Психологический триллер о множественных личностях, инопланетное вторжение, ангелы и демоны.
Написать
30 мая 2023 13:00
7 новозеландских красавчиков, которых сейчас любят больше, чем голливудских актеров
Если вы уверены, что всенародная любовь достается только выходцам из Голливуда, взгляните на этих новозеландских актеров!
Написать
28 сентября 2022 12:00
Детективный сериал «Джо Пикетт» продлен на второй сезон
Шоу стало самым просматриваемым оригинальным сериалом сервиса Spectrum Originals.
Написать
10 февраля 2022 15:20
Смелые женщины и честные мужчины: 9 проектов, которые выйдут на платформе more.tv
Война стримингов продолжается, и онлайн-сервис more.tv уже готовит для своих зрителей линейку новых сериалов, которые поддержат закрепившуюся за платформой репутацию производителя крепких драм, раскрывающих важные для общества темы.
Написать
1 декабря 2021 17:52
