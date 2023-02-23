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Бель-Эйр 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Бель-Эйр
Киноафиша Сериалы Бель-Эйр Сезоны Сезон 2

Bel-Air
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Бель-Эйр»

Во 2 сезоне сериала «Бель-Эйр» на пороге дома Бэнксов неожиданно появляется давно пропавший биологический отец Уилла. Он рассказывает шокирующую историю о своих приключениях в последние несколько лет и о причинах ухода из семьи. Однако тайны прошлого ставят под удар будущее юноши и его жизнь в элитном «белом» районе Бель-Эйр. Кроме того, эти события вбивают клин между Филом и Джеффри. Юноша хочет обратиться за советом к своей матери и готовится к поездке в Филадельфию. Он должен встретиться лицом к лицу с проблемами прошлых лет и расставить все точки над «i». Вернется ли Уилл в свой прежний мир или останется в новом?

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Бель-Эйр График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Новое начало A Fresh Start
Сезон 2 Серия 1
23 февраля 2023
Говоря правду Speaking Truth
Сезон 2 Серия 2
2 марта 2023
Скомпрометировано Compromised
Сезон 2 Серия 3
9 марта 2023
Не убивай мой вайб Don't Kill My Vibe
Сезон 2 Серия 4
16 марта 2023
Превосходство повсюду Excellence Is Everywhere
Сезон 2 Серия 5
23 марта 2023
Пусть победит сильнейший Let the Best Man Win
Сезон 2 Серия 6
30 марта 2023
Под давлением Under Pressure
Сезон 2 Серия 7
6 апреля 2023
Стремление к счастью Pursuit of Happiness
Сезон 2 Серия 8
13 апреля 2023
Как в старые времена Just Like Old Times
Сезон 2 Серия 9
20 апреля 2023
Не оглядывайся назад Don't Look Back
Сезон 2 Серия 10
27 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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