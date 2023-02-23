Во 2 сезоне сериала «Бель-Эйр» на пороге дома Бэнксов неожиданно появляется давно пропавший биологический отец Уилла. Он рассказывает шокирующую историю о своих приключениях в последние несколько лет и о причинах ухода из семьи. Однако тайны прошлого ставят под удар будущее юноши и его жизнь в элитном «белом» районе Бель-Эйр. Кроме того, эти события вбивают клин между Филом и Джеффри. Юноша хочет обратиться за советом к своей матери и готовится к поездке в Филадельфию. Он должен встретиться лицом к лицу с проблемами прошлых лет и расставить все точки над «i». Вернется ли Уилл в свой прежний мир или останется в новом?