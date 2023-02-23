Bel-Air 2022 - 2025 season 2

Season premiere 23 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Bel-Air" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Бель-Эйр» на пороге дома Бэнксов неожиданно появляется давно пропавший биологический отец Уилла. Он рассказывает шокирующую историю о своих приключениях в последние несколько лет и о причинах ухода из семьи. Однако тайны прошлого ставят под удар будущее юноши и его жизнь в элитном «белом» районе Бель-Эйр. Кроме того, эти события вбивают клин между Филом и Джеффри. Юноша хочет обратиться за советом к своей матери и готовится к поездке в Филадельфию. Он должен встретиться лицом к лицу с проблемами прошлых лет и расставить все точки над «i». Вернется ли Уилл в свой прежний мир или останется в новом?

Series rating

6.2
Rate 13 votes
6.4 IMDb

"Bel-Air" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
A Fresh Start
Season 2 Episode 1
23 February 2023
Speaking Truth
Season 2 Episode 2
2 March 2023
Compromised
Season 2 Episode 3
9 March 2023
Don't Kill My Vibe
Season 2 Episode 4
16 March 2023
Excellence Is Everywhere
Season 2 Episode 5
23 March 2023
Let the Best Man Win
Season 2 Episode 6
30 March 2023
Under Pressure
Season 2 Episode 7
6 April 2023
Pursuit of Happiness
Season 2 Episode 8
13 April 2023
Just Like Old Times
Season 2 Episode 9
20 April 2023
Don't Look Back
Season 2 Episode 10
27 April 2023
