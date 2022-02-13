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Бель-Эйр 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бель-Эйр
Киноафиша Сериалы Бель-Эйр Сезоны Сезон 1

Bel-Air
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бель-Эйр»

В 1 сезоне сериала «Бель-Эйр» в центре событий – молодой человек по имени Уилл Смит. Он живет со своей матерью в Западной Филадельфии, но после конфликта с авторитетными мужчинами родительница отправляет его к своей сестре в район под названием Бель-Эйр. В отличие от оригинального шоу «Принц из Беверли-Хиллз», имевшего успех в 90-е, современная версия будет мрачнее и драматичнее. Создатели сосредоточатся на внутренних конфликтах и переживаниях героя, а также покажут жизнь афроамериканцев в современных Штатах.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Бель-Эйр График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сны и кошмары Dreams and Nightmares
Сезон 1 Серия 1
13 февраля 2022
Держи голову выше Keep Ya Head Up
Сезон 1 Серия 2
13 февраля 2022
Ямакро Yamacraw
Сезон 1 Серия 3
13 февраля 2022
Холст Canvass
Сезон 1 Серия 4
17 февраля 2022
Из Пенсильвании в Лос-Анджелес PA to LA
Сезон 1 Серия 5
24 февраля 2022
Усилие для улыбки The Strength To Smile
Сезон 1 Серия 6
3 марта 2022
Расплата - это отстой Payback's A B*Tch
Сезон 1 Серия 7
10 марта 2022
В семейной вражде победителей нет No One Wins When The Family Feuds
Сезон 1 Серия 8
17 марта 2022
Не могу справиться с суетой Can't Knock The Hustle
Сезон 1 Серия 9
24 марта 2022
Куда? Where To?
Сезон 1 Серия 10
31 марта 2022
График выхода всех сериалов
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