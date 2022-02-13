В 1 сезоне сериала «Бель-Эйр» в центре событий – молодой человек по имени Уилл Смит. Он живет со своей матерью в Западной Филадельфии, но после конфликта с авторитетными мужчинами родительница отправляет его к своей сестре в район под названием Бель-Эйр. В отличие от оригинального шоу «Принц из Беверли-Хиллз», имевшего успех в 90-е, современная версия будет мрачнее и драматичнее. Создатели сосредоточатся на внутренних конфликтах и переживаниях героя, а также покажут жизнь афроамериканцев в современных Штатах.