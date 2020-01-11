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Музыка моей души 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Музыка моей души
Киноафиша Сериалы Музыка моей души Сезоны Сезон 1

Музыка моей души 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Музыка моей души»

В 1 сезоне сериала «Музыка моей души» жизнь молодой девушки Насти меняется в один миг – ее будущего мужа обвиняют в убийстве, и теперь мужчину ожидает тюрьма. Анастасия готова на все, чтобы спасти любимого, но все идет под откос. Теперь девушке остается только ждать целых десять долгих лет, пока ее возлюбленный обретет свободу. За это время героине предстоит пройти целый путь трудностей и разочарований. Она на собственном опыте поймет, что жизнь слишком жестока, особенно, когда у тебя на руках маленький ребенок.

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Список серий 1-го сезона сериала «Музыка моей души» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 января 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 января 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 января 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 января 2020
График выхода всех сериалов
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