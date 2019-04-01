В 1 сезоне 7 серии сериала «На краю» подслушав разговор врача и медсестер, Елена узнает, что Катя в опасности. Амина видится с сыном, который признается матери, что хочет домой. Обсудив ситуацию, Катя и Елена принимают решение совершить побег.
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