Главная героиня сериала «Запоздалая месть» – начинающая девушка-адвокат Ева. Она счастлива в браке, но вот достигнуть успехов в карьере ей еще только предстоит. Она устраивается на работу мечты – в офис своей самой успешной в городе коллеги Виктории Комиссаровой. Однако едва ее желание сбывается, как Викторию кто-то убивает. А под подозрением неожиданно оказывается супруг Евы Дмитрий. Девушка доверяет любимому и решает сама защищать его в суде. Но чем больше она узнает о своем муже, тем больше у нее появляется вопросов.