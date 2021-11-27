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Киноафиша Сериалы Запоздалая месть
Запоздалая месть (2021 - …) Запоздалая месть 12+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Главная героиня сериала «Запоздалая месть» – начинающая девушка-адвокат Ева. Она счастлива в браке, но вот достигнуть успехов в карьере ей еще только предстоит. Она устраивается на работу мечты – в офис своей самой успешной в городе коллеги Виктории Комиссаровой. Однако едва ее желание сбывается, как Викторию кто-то убивает. А под подозрением неожиданно оказывается супруг Евы Дмитрий. Девушка доверяет любимому и решает сама защищать его в суде. Но чем больше она узнает о своем муже, тем больше у нее появляется вопросов.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сергей Чирков
Сергей Чирков
Федор Лавров
Федор Лавров
Анна Антонова
Анна Антонова
Ирина Баринова
Ирина Баринова
Никита Богатов
Никита Богатов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Запоздалая месть - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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