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Запоздалая месть 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Запоздалая месть
Киноафиша Сериалы Запоздалая месть Сезоны Сезон 1

Запоздалая месть 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Запоздалая месть»

В 1 сезоне сериала «Запоздалая месть» молодая девушка Ева устаивается на работу в юридическую фирму, принадлежащую самому успешному в городе адвокату – Виктории Комиссаровой. Но вскоре ее новую начальницу кто-то жестоко убивает. Подозрение неожиданно падает на супруга Евы – успешного психиатра Дмитрия. Девушка свято верит в невиновность любимого человека и берется сама защищать его в суде. Ей помогает блогер Юрий, умеющий доискиваться до самых потайных секретов. Но Ева быстро понимает, что ее муж вел двойную жизнь.

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Список серий сериала Запоздалая месть График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 ноября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 ноября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 ноября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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