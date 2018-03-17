История разворачивается в Стамбуле. Одинокий пенсионер в прошлом работал судмедэкспертом, а сейчас столкнулся с печальным диагнозом – у него обнаружили болезнь Альцгеймера. Всю жизнь проработав в атмосфере несправедливости и коррупции, мужчина решил разобраться со своими обидчиками. Пока он еще в силах что-то вспомнить, герой решается на убийство, которое задумывал в течение многих лет. В это время детектив по имени Невра, которая у себя в отделе является единственной женщиной, открывает на него охоту.