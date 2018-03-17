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Постер к сериалу Личность
Постер к сериалу Личность
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 9.1
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 9.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Личность
Личность (2018 - 2018) Şahsiyet
Год выпуска 2018
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 5 минут
Продолжительность 13 часов 0 минут
О чем сериал

История разворачивается в Стамбуле. Одинокий пенсионер в прошлом работал судмедэкспертом, а сейчас столкнулся с печальным диагнозом – у него обнаружили болезнь Альцгеймера. Всю жизнь проработав в атмосфере несправедливости и коррупции, мужчина решил разобраться со своими обидчиками. Пока он еще в силах что-то вспомнить, герой решается на убийство, которое задумывал в течение многих лет. В это время детектив по имени Невра, которая у себя в отделе является единственной женщиной, открывает на него охоту.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Метин Акдюльгер
Метин Акдюльгер
Халук Бильгинер
Джансу Дере
Джансу Дере
Шенай Гюрлер
Себнем Бозоклу
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Личность - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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