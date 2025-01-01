Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Личность
Статьи
Статьи о сериале «Личность»
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Статьи о сериале «Личность»
Вся информация о сериале
444 миллиона и ни одной сцены с эффектами: этот российский фильм легко обошел «Дракулу» и «Зверопоезд», став №1 в прокате
Эта загадка не дает покоя зрителям уже 16 лет: откуда взялась курица в фильме «Мальчишник в Вегасе»
Это поражение было не последним: что случилось с Марком Керром после титров «Крушащей машины»
Единственный нормальный персонаж? Не совсем. В «Сумерках» осталась открытая концовка — и всему виной отец Беллы
Сколько сезонов у «Моей геройской академии»: разложили все по порядку, чтобы вы не запутались — а еще показали тизеры финальной части (видео)
Ни с Камбербэтчем, ни с Ливановым: эта история о Шерлоке такая мрачная, что экранизировать ее побоялись — реальный хоррор
По самой страшной книге Кинга нормального хоррора нет до сих пор: Гильермо дель Торо готов убить за то, чтобы это исправить
Минимум графики, больше натуры: ради «Интерстеллара» Нолан в самом деле построил четырехмерную библиотеку
«Гениальный ход»: лишь на 2 сезоне «Ронина» зрители поняли задумку режиссера — Паламарчука позвали на роль Доронина неспроста
«Зимородку» простили, а «Щербету» — нет: 4-й сезон только начался, а на 5-ом уже ставят крест — сериал загнали в угол
Герой из легендарного «Сияния» появится в новой экранизации Кинга: а вот Пеннивайза в сериал затащили чудом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667