Цитаты из сериала Личность

Agâh Beyoglu Думай о своём здоровье. Немного физической активности тебе не повредит. Зачем ты в лифте? Просто используй лестницу. Видишь? Это плохо для сердца.
#1 В Турции нет серийных убийц. Есть люди, которые устраивают резню.
Agâh Beyoglu Люди плохо слушают друг друга. Автоматические ответы без ожидания. Всё automatizirovano сейчас, и они говорят, что мы не можем ужиться.
Agâh Beyoglu Но рано или поздно я забуду всё, верно? Все мои воспоминания, переживания исчезнут, они пропадут. Что будет со мной? Номера телефонов не так важны. Но что будет с моей личностью?
Agâh Beyoglu Ты жив, но тебя нет. Как можно это вынести?
Agâh Beyoglu Не разве это было бы здорово? Если бы мы забыли всё плохое и запомнили только хорошее?
Agâh Beyoglu Мне сейчас 65. Я снова загадал желание, как ребёнок. Невозможное желание, конечно. Знаешь, о чём я загадал? Стать хорошим человеком.
Agâh Beyoglu Разве не так? Бомба взрывается, убивая 50 человек, и ты не паникуешь. Но когда людей убивают одного за другим, ты начинаешь паниковать. Это так?
#2 Невра, почему ты стала полицейским? Почему стала фашистом?
Невра Эльмас Почему бы мне не поступить как революционерка в колледже, потом выйти замуж за богатого мужика и сидеть на жопе целый день без дела, как ты? Вот мой ответ... Я не хотела.
Agâh Beyoglu "Несправедливая провокация... Условия для досрочного выхода на свободу." Смягчение после смягчения. Могли бы тебе медаль дать тоже.
Agâh Beyoglu Они уделили должное внимание, но не осуществили надлежащую расплату.
Agâh Beyoglu Не говори мне, что ты тоже любила. Твоя любовь — это не любовь. Это ненависть. Ты не любишь с ненавистью.
Ates Arbay Вот чем я занимаюсь, понимаешь. Я в шоу-бизнесе. Шоу выполняет лишь одну цель... Заставить людей забыть. Я в бизнесе забвения.
Nevra Elmas Ты слишком строга к себе.
Ates Arbay Так это и работает. Скажем, где-то происходит бойня. Происходит убийство, но убийцу никогда не ловят. Я заставляю людей забывать о них. Произошло крупное мошенничество? Позови меня, и я заставлю людей забыть.
Nevra Elmas Как? Как ты заставляешь их забыть?
Ates Arbay С историями, такими как эта, о убийце. Я придумал сказку. Все слушают с затаённым дыханием. Его ловят, и появляется другой. Его ловят, и появляется ещё один. Я рассказываю их истории. Но знаешь, что я не делаю? Почему так много людей имеют лицензии на ношение оружия? Почему люди так легко могут получить доступ к оружию? Я никогда не говорю об этом. Поняла? Если хочешь заставить людей забыть об оружии, все, что нужно — говорить о жертве.
Sefa Она может вы##ть отсюда. Но ей не стоит уходить без ##... Определённо...
Cemil Совпадений не бывает. Потому что сама жизнь — это совпадение.
Deva Кстати, позвольте представить вас. Сувейда, мой дедушка.
Agâh Beyoglu Приятно познакомиться... Надеюсь, ты используешь защиту. Я не вынесу ещё одного ребёнка.
Agâh Beyoglu Я так боюсь смерти, Мунир. На самом деле, я расскажу тебе секрет. Я бы смирился с этим, даже если бы все на земле погибли, а я остался один. Я имею в виду... Я даже готов столкнуться с такой одиночеством. А что, если я буду помнить все, что сделал на том свете? Я не смогу этого вынести. Не смогу.
Firuz Ты бы доверял Невре? Можешь ей доверять?
Sefa Я бы больше доверял, если бы это был мужчина с оружием. По крайней мере, было бы ясно, что он будет делать.
Agâh Beyoglu Я сказал себе: "Агаh, не бойся бояться. Вместо того чтобы бояться смерти и умирать каждый день, бойся смерти, конечно, но живи каждый день."
Актёр Совесть напоминает кишечник. Она продолжает работать даже когда ты спишь. Как бы ты ни отрицал свою совесть, то ужасное убийство, которое ты совершил, всегда становится тем самым веревкой, на которой тебя повесят.
Agâh Beyoglu На днях я ходил на спектакль. Там была сцена, которая напоминала это. Не совсем, но близко. Сначала я не нашёл это правдоподобным, но, думаю, у них мог быть смысл. Они сказали, что совесть напоминает инстинкт. А инстинкт напоминает совесть. Если ты хочешь его опустошить, ты должен сделать это сам. Забавно. Видишь... Я это подготовил для тебя. Чтобы приклеить на лоб. Но поскольку ты будешь это делать, я не хотел бы неуважительно относиться к тебе. Я не хотел бы вставать между тобой и твоей совестью. Поэтому я не буду.
Agâh Beyoglu Почему механики всегда опаздывают?
Deva Он кот. Кот, который убивает собак. Слабые побеждают сильных. Это противоречит всему, что мы знаем. Это противоречит природе. Я думаю, что это круто.
Nevra Elmas Я как-то прочитал в романе: "Чем беднее человек, тем меньше ему нужно места," — говорилось там. Чем беднее ты, тем меньше можешь сделать себя.
Cemil Ты когда-нибудь любил кого-то так сильно, что не задумывался ни о чем? Ты когда-нибудь верил во что-то, несмотря ни на что?
Nesrin Конечно, нет. Никогда.
Cemil Похоже... у тебя никогда не было семьи, Несрин.
Deva Я не думаю, что имена что-то значат.
Agâh Beyoglu Почему?
Deva Потому что мы не выбираем своё имя.
Çilingir Они следят за стариками.
Agâh Beyoglu Не переживай об этом. Старики тоже следят за ними.
Cemil Есть такой писатель по имени Буковски, возможно, ты о нём слышал. Он сказал, что питье — это форма самоубийства.
Agâh Beyoglu Говорят, что у каждого человека на сердце есть чёрная метка с рождения. Когда он находит своё призвание в жизни, только тогда эта метка исчезает. Суэйда — это то, как называется эта метка. Есть и другое значение, но оно ускользает от меня.
Nedim Если мошенники в стране обманывают тебя не надеждой, а страхом, ты никогда не спрашиваешь, кто они и чем зарабатывают на жизнь.
Deva Если ты хочешь совершить преступление и избежать наказания, тебе просто нужно собрать вокруг себя толпу. Это уже не преступление, если ты совершаешь его с достаточно большой толпой.
Agâh Beyoglu Раньше я страшно боялся, что никто не услышит, что я говорю. Теперь я страшно боюсь, что они могут услышать. Похоже... вот такая жизнь.
Umut Что не так с твоей машиной?
Agâh Beyoglu С моей машиной всё в порядке. Проблема во мне.
Nesrin Они даже пятно крови не могут убрать... А потом идут работать в полицию.
Salih Я не дам тебе умереть, не сказав, почему ты пытался меня убить. Скажи мне, почему? Почему ты за мной охотился?
Agâh Beyoglu Совесть.
Salih Совесть? Какая совесть? Как это связано с чем-либо?
Agâh Beyoglu Ты знаешь, что значит совесть, не так ли?
Salih Иди к чёрту со своей совестью!
(2018) Если вы хотите покончить с собой вместе, первое правило - спросите другого человека, хочет ли он умереть.
Толга Ты знаешь, что самое опасное для специалиста по убийствам? -Одержимость.
Agâh Beyoglu Убей себя и закончи с этим. Больше никаких мук совести, Уфук. Да ладно, не бойся.
Толга Мы не играем судьбами людей здесь. Мы спасаем их жизни. Понял?
