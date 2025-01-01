Ates ArbayТак это и работает. Скажем, где-то происходит бойня. Происходит убийство, но убийцу никогда не ловят. Я заставляю людей забывать о них. Произошло крупное мошенничество? Позови меня, и я заставлю людей забыть.
Ates ArbayС историями, такими как эта, о убийце. Я придумал сказку. Все слушают с затаённым дыханием. Его ловят, и появляется другой. Его ловят, и появляется ещё один. Я рассказываю их истории. Но знаешь, что я не делаю? Почему так много людей имеют лицензии на ношение оружия? Почему люди так легко могут получить доступ к оружию? Я никогда не говорю об этом. Поняла? Если хочешь заставить людей забыть об оружии, все, что нужно — говорить о жертве.
SefaОна может вы##ть отсюда. Но ей не стоит уходить без ##... Определённо...
CemilСовпадений не бывает. Потому что сама жизнь — это совпадение.
Agâh BeyogluПриятно познакомиться... Надеюсь, ты используешь защиту. Я не вынесу ещё одного ребёнка.
Agâh BeyogluЯ так боюсь смерти, Мунир. На самом деле, я расскажу тебе секрет. Я бы смирился с этим, даже если бы все на земле погибли, а я остался один. Я имею в виду... Я даже готов столкнуться с такой одиночеством. А что, если я буду помнить все, что сделал на том свете? Я не смогу этого вынести. Не смогу.
FiruzТы бы доверял Невре? Можешь ей доверять?
SefaЯ бы больше доверял, если бы это был мужчина с оружием. По крайней мере, было бы ясно, что он будет делать.
Agâh BeyogluЯ сказал себе: "Агаh, не бойся бояться. Вместо того чтобы бояться смерти и умирать каждый день, бойся смерти, конечно, но живи каждый день."
АктёрСовесть напоминает кишечник. Она продолжает работать даже когда ты спишь. Как бы ты ни отрицал свою совесть, то ужасное убийство, которое ты совершил, всегда становится тем самым веревкой, на которой тебя повесят.
Agâh BeyogluНа днях я ходил на спектакль. Там была сцена, которая напоминала это. Не совсем, но близко. Сначала я не нашёл это правдоподобным, но, думаю, у них мог быть смысл. Они сказали, что совесть напоминает инстинкт. А инстинкт напоминает совесть. Если ты хочешь его опустошить, ты должен сделать это сам. Забавно. Видишь... Я это подготовил для тебя. Чтобы приклеить на лоб. Но поскольку ты будешь это делать, я не хотел бы неуважительно относиться к тебе. Я не хотел бы вставать между тобой и твоей совестью. Поэтому я не буду.
Agâh BeyogluПочему механики всегда опаздывают?
DevaОн кот. Кот, который убивает собак. Слабые побеждают сильных. Это противоречит всему, что мы знаем. Это противоречит природе. Я думаю, что это круто.
Nevra ElmasЯ как-то прочитал в романе: "Чем беднее человек, тем меньше ему нужно места," — говорилось там. Чем беднее ты, тем меньше можешь сделать себя.
CemilТы когда-нибудь любил кого-то так сильно, что не задумывался ни о чем? Ты когда-нибудь верил во что-то, несмотря ни на что?
NesrinКонечно, нет. Никогда.
CemilПохоже... у тебя никогда не было семьи, Несрин.
DevaЯ не думаю, что имена что-то значат.
Agâh BeyogluПочему?
DevaПотому что мы не выбираем своё имя.
ÇilingirОни следят за стариками.
Agâh BeyogluНе переживай об этом. Старики тоже следят за ними.
CemilЕсть такой писатель по имени Буковски, возможно, ты о нём слышал. Он сказал, что питье — это форма самоубийства.
Agâh BeyogluГоворят, что у каждого человека на сердце есть чёрная метка с рождения. Когда он находит своё призвание в жизни, только тогда эта метка исчезает. Суэйда — это то, как называется эта метка. Есть и другое значение, но оно ускользает от меня.
NedimЕсли мошенники в стране обманывают тебя не надеждой, а страхом, ты никогда не спрашиваешь, кто они и чем зарабатывают на жизнь.
DevaЕсли ты хочешь совершить преступление и избежать наказания, тебе просто нужно собрать вокруг себя толпу. Это уже не преступление, если ты совершаешь его с достаточно большой толпой.
Agâh BeyogluРаньше я страшно боялся, что никто не услышит, что я говорю. Теперь я страшно боюсь, что они могут услышать. Похоже... вот такая жизнь.
UmutЧто не так с твоей машиной?
Agâh BeyogluС моей машиной всё в порядке. Проблема во мне.
NesrinОни даже пятно крови не могут убрать... А потом идут работать в полицию.
SalihЯ не дам тебе умереть, не сказав, почему ты пытался меня убить. Скажи мне, почему? Почему ты за мной охотился?
Agâh BeyogluСовесть.
SalihСовесть? Какая совесть? Как это связано с чем-либо?
Agâh BeyogluТы знаешь, что значит совесть, не так ли?
SalihИди к чёрту со своей совестью!
(2018)Если вы хотите покончить с собой вместе, первое правило - спросите другого человека, хочет ли он умереть.
ТолгаТы знаешь, что самое опасное для специалиста по убийствам? -Одержимость.
Agâh BeyogluУбей себя и закончи с этим. Больше никаких мук совести, Уфук. Да ладно, не бойся.
ТолгаМы не играем судьбами людей здесь. Мы спасаем их жизни. Понял?