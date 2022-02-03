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Драконы. Команда спасения: Герои небес 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Драконы. Команда спасения: Герои небес
Киноафиша Сериалы Драконы. Команда спасения: Герои небес Сезоны Сезон 2

Dragons Rescue Riders: Heroes of the Sky
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 3 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 18 минут
О чем 2-й сезон сериала «Драконы. Команда спасения: Герои небес»

Во 2 сезоне сериала «Драконы. Команда спасения: Герои небес» продолжаются приключения близнецов-викингов Дака и Лейлы, которые были спасены и выращены драконами и с раннего возраста учились говорить на их языке. Вместе с молодыми драконами Уингером, Саммером, Каттером и Бурплом они стоят на страже других драконов и охраняют дом Хаттсгалор. Зеппла и Искорка возвращаются в Хаттсгалор. Теперь они именуют себя «Инфлато-Форс-2». Всадники-спасатели возвращаются в затонувший город Валантис, чтобы не позволить Магнусу Финке отыскать легендарные альфа-кристаллы, с помощью которых можно руководить драконами.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий сериала Драконы. Команда спасения: Герои небес График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Командная работа — это магия Teamwork Is Magic
Сезон 2 Серия 1
3 февраля 2022
Невероятный Бурпл The Incredible Burple
Сезон 2 Серия 2
3 февраля 2022
Полет Вонючего крыла Flight of the Stinkwing
Сезон 2 Серия 3
3 февраля 2022
Большая овца The Big Sheep
Сезон 2 Серия 4
3 февраля 2022
Спасатели Rescue Racers
Сезон 2 Серия 5
3 февраля 2022
День без драконов Day without Dragons
Сезон 2 Серия 6
3 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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