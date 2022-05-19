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Драконы. Команда спасения: Герои небес 2021, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Драконы. Команда спасения: Герои небес
Киноафиша Сериалы Драконы. Команда спасения: Герои небес Сезоны Сезон 3

Dragons Rescue Riders: Heroes of the Sky
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 19 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 18 минут
О чем 3-й сезон сериала «Драконы. Команда спасения: Герои небес»

В 3 сезоне сериала «Драконы. Команда спасения: Герои небес» история юных драконов продолжается. Напомним, в финале предыдущего сезона молодой запуганный Шоктейл-дракон повстречал Всадников-Спасателей и решил, что хочет жить с ними на суше. Однако он не учел, что Шоктейлы — водные драконы, которые не способны дышать вне воды. Когда Всадники готовились к празднованию Дня гнезда, традиционного торжества в дикой природе, появился таинственный дракон и занял их гнезда. При этом незваный гость отказался разговаривать со Всадниками и объяснять им, почему он так поступил. В новом сезоне героев ждет множество новых приключений.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий сериала Драконы. Команда спасения: Герои небес График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Пробуждение инфлато-силы The Inflato-Force Awakens
Сезон 3 Серия 1
19 мая 2022
Возвращение в затонувший город Return to the Sunken City
Сезон 3 Серия 2
19 мая 2022
Моя Драконья стража My Dragonguard
Сезон 3 Серия 3
19 мая 2022
Глудж-дегустационное путешествие Gludge-Tastic Voyage
Сезон 3 Серия 4
19 мая 2022
Дракон из воды Dragon Out of Water
Сезон 3 Серия 5
19 мая 2022
День гнезда Nest Day
Сезон 3 Серия 6
19 мая 2022
График выхода всех сериалов
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