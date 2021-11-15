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Джек и Лондон 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Джек и Лондон
Киноафиша Сериалы Джек и Лондон Сезоны Сезон 1

Джек і Лондон 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Джек и Лондон»

В 1 сезоне сериала «Джек и Лондон» молодой адвокат Влад мечтает построить карьеру за границей. Однако от желанной должности в престижной британской компании его отделяет стажировка в самом обычном отделении полиции в родной глубинке. Он приезжает к своему брату Лене, который служит в чине капитана, и устраивается работать в его участок. Только вот сам Леонид попадает в неприятности – его обвиняют в серьезном преступлении. Влад должен оправдать брата, а поможет ему в этом пес Джек… который умеет разговаривать.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий сериала Джек и Лондон График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 ноября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 ноября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 ноября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 ноября 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
17 ноября 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
17 ноября 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
18 ноября 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
22 ноября 2021
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
22 ноября 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
23 ноября 2021
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
23 ноября 2021
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
24 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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