В 1 сезоне 2 серии сериала «Джек и Лондон» Влад просыпается в доме своего брата в провинции. Рядом он обнаруживает пса Лени – Джека. Собака по-прежнему с ним разговаривает, несмотря на то, что парень уже протрезвел. Влад решает, что он сходит с ума.
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