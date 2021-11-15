Сериал «Джек и Лондон» – это детективная комедия о молодом адвокате Владе и говорящем псе по кличке Джек. Парень мечтает об успешной карьере в Великобритании, но начальник ставит ему одно условие. Влад получит должность, только если сперва поработает в отделении полиции. Он приезжает в родной городок к брату Лене и устраивается в его участок. Только вот сам Леня неожиданно оказывается за решеткой, оставив брату множество загадок и своего питомца Джека. Вскоре Влад осознает, что он понимает то, что говорит ему пес.