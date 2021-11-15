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Постер к сериалу Джек и Лондон
Постер к сериалу Джек и Лондон
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Киноафиша Сериалы Джек и Лондон
Джек и Лондон (2021 - …) Джек і Лондон 16+
Год выпуска 2021
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Megogo
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Джек и Лондон» – это детективная комедия о молодом адвокате Владе и говорящем псе по кличке Джек. Парень мечтает об успешной карьере в Великобритании, но начальник ставит ему одно условие. Влад получит должность, только если сперва поработает в отделении полиции. Он приезжает в родной городок к брату Лене и устраивается в его участок. Только вот сам Леня неожиданно оказывается за решеткой, оставив брату множество загадок и своего питомца Джека. Вскоре Влад осознает, что он понимает то, что говорит ему пес.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Остап Ступка
Яков Кучеревский
Яков Кучеревский
Дарья Петрожицкая
Дарья Петрожицкая
Вячеслав Гиндин
Вячеслав Гиндин
Елена Яблочная
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Джек и Лондон - Сезон 1 Сезон 1
2021, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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