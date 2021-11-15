В 1 сезоне 9 серии сериала «Джек и Лондон» Влад ищет повод заехать в ветеринарную клинику и решает потравить Джеку глистов. В город приезжает ревнивая Алекс. Тем временем кто-то пытается отравить пенсионера, и он обвиняет во всем мужа своей внучки.
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