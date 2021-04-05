«За последние несколько лет я воспитала в себе бабу-мужика»: интервью с Дарьей Петрожицкой

К премьере 2 сезона сериального хита «Папик» на телеканале СТС исполнительница главной роли Дарья Петрожицкая рассказала Киноафише о том, как ей повезло попасть в этот проект без кастинга, об отношениях с партнером по сериалу Станиславом Бокланом и готовностью создать собственную семью.