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Дарья Петрожицкая
Дарья Петрожицкая
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Дарья Петрожицкая
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Дата рождения
31 мая 1991
Возраст
31 год
Знак зодиака
Близнецы
Биография Дарьи Петрожицкой
Родилась 31 мая 1991 года. Чернигов, СССР (Украина).
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Новости о персоне
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«За последние несколько лет я воспитала в себе бабу-мужика»: интервью с Дарьей Петрожицкой
К премьере 2 сезона сериального хита «Папик» на телеканале СТС исполнительница главной роли Дарья Петрожицкая рассказала Киноафише о том, как ей повезло попасть в этот проект без кастинга, об отношениях с партнером по сериалу Станиславом Бокланом и готовностью создать собственную семью.
Написать
5 апреля 2021 12:00
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11 января 2022 15:03
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