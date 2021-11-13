В 1 сезоне 3 серии сериала «Провинциал» ночью неизвестный проникает в галерею, где выставляются молодые художники. Он вырезает из рамы одно из полотен и убивает охранника. Загадка заключается в том, что картина не представляет никакой ценности.
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