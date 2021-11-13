В 1 сезоне 15 серии сериала «Провинциал» в отделении банка проходят съемки фильма. Актеры в масках грабителей целятся из пистолетов в сотрудниц. Однако в процессе съемок выясняется, что ограбление планируется не постановочное, а самое настоящее.
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