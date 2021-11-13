В 1 сезоне 10 серии сериала «Провинциал» молодой парень вызывает такси до городского кладбища. Наутро его тело обнаруживается в свежевыкопанной могиле. Вероятнее всего, это было ритуальное убийство. Тем временем капитан Семашко мирится со Светой.
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