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Киноафиша Сериалы Провинциал Сезоны Сезон 1 Серия 10

Провинциал 2021 10 серия 1 сезон

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Сезон 1 / Серия 1 13 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 2 13 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 3 13 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 4 13 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 5 13 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 6 13 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 7 13 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 8 13 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 9 20 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 10 20 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 11 20 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 12 20 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 13 20 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 14 20 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 15 20 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 16 20 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 17 27 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 18 27 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 19 27 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 20 27 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 21 27 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 22 27 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 23 27 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 24 27 ноября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 10 серии сериала «Провинциал» молодой парень вызывает такси до городского кладбища. Наутро его тело обнаруживается в свежевыкопанной могиле. Вероятнее всего, это было ритуальное убийство. Тем временем капитан Семашко мирится со Светой.

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